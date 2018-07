Gil é ausência em treino por morte do pai e Dracena dá susto

O zagueiro Gil foi liberado pelo segundo dia seguido dos treinos no Corinthians por causa da morte do seu pai. Ele deve voltar a treinar nesta quarta-feira. Sem o jogador, o técnico Tite formou a dupla de zaga titular durante trabalho tático em campo reduzido no CT do Parque Ecológico, nesta terça-feira, com Felipe e Yago, garoto revelado na base que estava emprestado ao Bragantino.

O outro problema na defesa foi com Edu Dracena. O zagueiro sentiu dores no tornozelo direito e ficou por alguns minutos caído no gramado. Depois, deixou o treino. O jogador, no entanto, não sofreu uma lesão e deve participar normalmente do treino desta quarta-feira.

Tite manteve, mais uma vez, a equipe que atuou nos três amistosos do ano, contra Colonia, Bayer Leverkusen e Corinthian-Casuals. A única exceção foi o zagueiro Gil. O treinador escalou o time titular com Cássio; Fagner, Yago, Felipe e Fábio Santos; Ralf, Elias, Lodeiro e Renato Augusto; Emerson e Guerrero.

O técnico deu ênfase à marcação sob pressão e cobrou bastante que os meias a atacantes pressionassem a saída de bola. O Corinthians faz seu primeiro jogo oficial do ano no domingo, contra o Marília, pelo Campeonato Paulista. Três dias depois, a equipe enfrenta o Once Caldas, pela fase preliminar da Libertadores. As duas partidas serão no Itaquerão.