Gil é expulso após jogo e desfalca o Corinthians no Brasileirão

O zagueiro Gil nem sequer entrou em campo para defender o Corinthians na derrota por 4 a 1 para o Atlético Mineiro, sofrida na noite desta quarta-feira, no Mineirão, mas mesmo assim conseguiu ser expulso após o término do confronto no qual o time paulista acabou eliminado da Copa do Brasil. O defensor recebeu cartão vermelho por ter reclamado da atuação do árbitro Leandro Pedro Vuaden, que relatou na súmula do jogo o que o atleta teria lhe dito para merecer a expulsão.

De acordo com o juiz, Gil proferiu as seguintes palavras ao manifestar indignação com a arbitragem: "Tu tá de brincadeira, conseguiu né? Só quer aparecer". A atitude motivou o árbitro a aplicar o cartão vermelho, já com o duelo entre os times encerrado, fato que obrigará o zagueiro a cumprir suspensão. No entanto, como não entrou em campo, o jogador não irá cumprir suspensão automática e poderá atuar no jogo deste domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sua suspensão deve ser definida apenas depois do julgamento, que será feito pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Caso o Corinthians tivesse avançado na Copa do Brasil, Gil ficaria fora do confronto de ida das semifinais, mas o regulamento da CBF obriga o cumprimento da suspensão por cartão vermelho no jogo seguinte do Brasileirão em caso de eliminação.

Assim, a presença de Gil no Mineirão acabou terminando de forma desastrosa, pois o clube armou um esquema para poder contar com o zagueiro e o volante Elias, que no dia anterior defenderam a seleção brasileira contra o Japão, em Cingapura. Elias, porém, só foi entrar em campo no fim do segundo tempo, enquanto o defensor sequer foi utilizado por Mano Menezes no confronto.