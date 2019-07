Gil é integrado ao grupo do Corinthians, mas não treina; Jadson se recupera

Após quase quatro anos defendendo o Shandong Luneng, da China, o zagueiro Gil está de volta ao Corinthians. Confirmado como novo reforço do clube na última semana, o veterano de 32 anos se apresentou ao CT Joaquim Grava nesta terça-feira, onde teve rápido contato com os novos companheiros.

Havia a expectativa que o defensor já fizesse os exames físicos para já começar os treinos com bola, mas ele apenas foi integrado ao grupo. Não chegou a participar das atividades do dia. Ele passará pelos testes físicos somente nesta quarta.

Em clima de descontração, Gil reencontrou alguns velhos conhecidos como Ralf e Vagner Love, com quem ganhou o Campeonato Brasileiro em 2015. Em sua primeira passagem pelo clube, o jogador também conquistou o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana, ambos em 2013.

A tendência é que a principal contratação da equipe durante a parada para a Copa América seja apresentada aos torcedores e aos jornalistas nesta semana, em entrevista coletiva.

Em campo, o técnico Fábio Carille contou com o reforço de Jadson, que estava se recuperando de problemas musculares. Outros atletas que também ficaram à disposição para treinos com bola foram Everaldo e Michel Macedo. As principais ausências na volta aos trabalhos depois da derrota por 2 a 1 para o Londrina, no último domingo, em amistoso realizado em Maringá, foram Ramiro e Gustavo.

O time paulista também fez amistosos com Botafogo, de Ribeirão Preto, e Vila Nova. Perdeu o primeiro por 2 a 1 e venceu o segundo, no estádio Serra Dourada, pelo mesmo placar. Na décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos conquistados, o Corinthians volta a campo no domingo, às 16h, quando enfrenta o CSA na Arena Corinthians, em duelo válido pela 10ª rodada.