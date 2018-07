Gil e Paulo André são liberados para o clássico contra o Palmeiras

SÃO PAULO - O Corinthians vai poder contar com seus zagueiros titulares no clássico de domingo, contra o Palmeiras. Isso porque Paulo André e Gil foram julgados nesta segunda-feira pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo e pegaram apenas uma partida de suspensão, já cumprida diante do Bragantino.

Os dois jogadores, expulsos contra a Ponte Preta, foram enquadrados no artigo 254-A-I (desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido) e 250 (praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente).

Em má fase, o Corinthians não vence há cinco partidas. Acumulou quatro derrotas seguidas e empatou neste domingo com o Mogi Mirim, fora de casa. No domingo, recebe o Palmeiras no Pacaembu às 16h - o horário de verão acaba na noite de sábado.