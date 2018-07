Gil e Ricardo Goulart celebram convocação para seleção

Destaques de Cruzeiro e Corinthians, respectivamente, no Brasileirão, Ricardo Goulart e Gil comemoraram a primeira convocação para a seleção brasileira, feita por Dunga nesta terça-feira, no Rio. Campeão brasileiro com o time mineiro em 2013 ainda na reserva, Ricardo Goulart ganhou seu espaço no clube nesta temporada e não saiu mais. Conquistou a vaga de titular e é o artilheiro do líder do Nacional, com 9 gols.

"Fico muito contente por esta oportunidade de defender o meu País. Era um sonho de infância e um objetivo desde que me tornei jogador profissional. Agradeço a todos pela torcida e muito ao Cruzeiro, que sempre me deu todo o respaldo", afirmou o jogador, um dos destaques do Campeonato Brasileiro.

Gil, que marcou gols nos dois últimos dois jogos do Corinthians, ficou fora de apenas uma partida da equipe neste ano. Aos 27 anos, o zagueiro tem a confiança de Mano Menezes e agora terá a oportunidade de defender a seleção pela primeira vez na carreira. "Já são quase dois anos no Corinthians, aprendi muito, me dedico nos treinos e jogos e agora é o reflexo desse trabalho", disse. Para a posição também foram chamados os zagueiros David Luiz e Marquinhos, ambos do Paris Saint-Germain, e Miranda, do Atlético de Madrid.

As partidas do Brasil serão realizadas nos Estados Unidos nos próximos dias 5 e 9 de setembro, contra as seleções da Colômbia, que perdeu para o Brasil na Copa do Mundo, e Equador, que caiu ainda na primeira fase do Mundial. É também a primeira apresentação do time nacional depois do fracasso na Copa diante de Alemanha e Holanda.