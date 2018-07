Gil espera que Corinthians mantenha ascensão no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - Após um início irregular no Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfim conseguiu entrar no grupo dos quatro primeiros colocados ao derrotar o Vitória por 2 a 0, no Estádio do Pacaembu, domingo, pela 13ª rodada. Satisfeito com a situação, o zagueiro Gil espera que o time amplie a boa fase para entrar de vez na luta pelo título nacional.

"Foi uma excelente vitória. A gente pôde dar a volta por cima e entrar no G4. Agora é manter a pegada e ter a confiança que a gente sempre tem um no outro para sermos ainda melhores", declarou Gil.

Nos últimos cinco jogos na competição, o Corinthians conquistou quatro vitórias e um empate. Assim, o time subiu para o quarto lugar no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, quatro a menos do que o líder Cruzeiro. Agora, na quarta-feira, o time vai enfrentar o Fluminense, no Maracanã.

Gil avaliou que nem sempre o Corinthians precisa ser ousado, não apenas se preocupando em atacar, para seguir em ascensão o torneio nacional. "É claro que não vamos jogar todas as partidas 100% pressionando o adversário, mas é só ter tranquilidade e dedicação", concluiu o camisa 4.