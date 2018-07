Gil faz 4 em goleada do Juventus e ganha 60 esfihas como prêmio

Dez anos depois de sair do Corinthians, o atacante Gil continua pelos campos de São Paulo. Agora, porém, na acanhada Rua Javari. Na tarde desta quarta-feira, ele fez os quatro gols da vitória do Juventus sobre a Francana por 4 a 0, em partida válida pela Série A3, a terceira divisão do Campeonato Paulista. Gil já foi comparado ao meia Kaká, ex-São Paulo. Ambos surgiram juntos no futebol.

O resultado do jogo desta quarta valeu a Gil um prêmio inusitado. Em parceria com uma lanchonete homônima ao clube, uma rádio da Moóca, bairro da zona Leste da capital onde fica a Rua Javari, oferece 30 esfihas ao melhor da partida. Pela atuação destacada, o atacante voltou para casa com o dobro do prêmio usual.

O Juventus lidera a fase de classificação da Série A3, com 29 pontos, seguido de outra equipe tradicional do Estado, a Inter de Limeira, que tem 25. O São José, vice-campeão paulista de 1989, também está na fase de classificação. Os oito primeiros avançam e brigam por quatro vagas na A2.

Depois de sair do Corinthians, Gil passou pelo Japão e voltou ao Cruzeiro. Em Belo Horizonte, deu famosa entrevista a uma rádio católica local, passando a ser lembrado pela expressão "vale tudo". Ele ainda jogou por Inter, Botafogo e Flamengo antes de sair dos holofotes. Passou pelo União Mogi, ficou três anos sem clube e voltou no ano passado, no ABC de Natal.