Gil festeja prêmio de melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro

O Corinthians retorna aos treinos nesta quarta-feira, após dois dias de folga dados ao elenco. E quem tem motivos de sobra para comemorar é o zagueiro Gil, que foi colocado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro. "É sempre uma grande satisfação estar entre os melhores, ainda mais em dois anos seguidos", afirmou o jogador.

A boa fase levou o zagueiro a ser convocado por Dunga para a seleção. Para o jogador, estar novamente no time ideal, eleito por técnicos, capitães, atletas da seleção e jornalistas especializados, é motivo de muito orgulho. "Tudo isso se deve ao trabalho bem feito, dedicação, respaldo do clube e dos companheiros. Agradeço a Deus, meus familiares, amigos e a todos do Corinthians que sempre confiaram no meu potencial", disse.

Gil teve um grande ano no Corinthians, que culminou no hexacampeonato nacional. Além dele, outros jogadores do clube também foram para a seleção: Cássio, Elias, Renato Augusto e Jadson. O técnico Tite também foi lembrado. "Foi um ano muito bom. O título brasileiro foi importante e coroou nossa temporada. Formamos um grande grupo, com uma comissão técnica competente, e todos compraram a ideia de que dava para buscar essa conquista", comentou.

Para a última rodada, o Corinthians pensa apenas em superar a marca do Cruzeiro, que também chegou aos 80 pontos no Brasileirão de pontos corridos. O time recebe o Avaí, no Itaquerão, às 17h, no domingo, e sabe que terá pela frente um adversário desesperado na luta contra o rebaixamento.