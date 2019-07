Gil festeja retorno ao Corinthians com vitória e lamenta gol anulado

O zagueiro Gil comemorou seu retorno ao Corinthians na vitória sobre o CSA, domingo, na Arena Corinthians. Desde 2016, o jogador estava atuando pelo Shandong Luneng, da China. O Corinthians tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro com apenas cinco gols sofridos.

LEIA TAMBÉM > Não há treinador melhor do que Carille para o Corinthians neste momento do Brasileirão 2019

"Fico feliz pela reestreia, mas a vitória foi o mais importante. Agora temos mais uma semana para trabalhar e concentrar. Claro que precisamos de ajustes, mas não tem jogo fácil neste Campeonato Brasileiro", disse o zagueiro.

Gil chegou a balançar as redes no final do segundo tempo, mas o árbitro anulou o gol corretamente, marcando impedimento do zagueiro. "Fiquei chateado, claro, mas estava impedido mesmo".

Antes do início do jogo, a torcida vibrou quando o placar eletrônico anunciou sua escalação. Ele fez dupla de zaga com Manoel e foi elogiado pelo técnico Fábio Carille.

"Gil claro que acrescenta. Mas vamos deixar claro que problema não está no sistema defensivo. O setor que está mais funcionando é o defensivo. Mas claro: é um jogador que conhece a casa, de seleção e campeão aqui dentro. Mas repetindo: não era nosso problema esse setor. Estamos procurando melhorar outros setores", disse Carille.