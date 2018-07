Gil garante Corinthians 100% para decisão da Recopa Sul-Americana

SÃO PAULO - O zagueiro Gil garantiu nesta quinta-feira que o Corinthians chegará aos dois jogos da Recopa Sul-Americana com 100% de sua capacidade, após a folga e os treinos nesta parada no Campeonato Brasileiro.

"Essa parada foi muito boa para recarregar as energias, para fazermos tudo o que o professor [técnico Tite] pede. Estamos dando nosso melhor e todo mundo está em perfeitas condições", afirmou o defensor, ao fim do treino desta quinta. "A equipe vai voltar 100%, física e mentalmente. Estamos nos preparando para voltar com força total".

Para Gil, a interrupção da temporada vai fortalecer sua adaptação ao clube, já que chegou ao Corinthians no início do ano, assim como Alexandre Pato e Renato Augusto. "Há todo um processo. No começo do ano, chegamos eu, o Renato Augusto, o Alexandre Pato. Estamos fazendo de tudo para somar. Não podemos esquecer que fomos campeões paulistas. De dois títulos, ganhamos um. A equipe está no caminho certo".

O treino desta quinta não contou com a presença de Tite. O treinador viajou para Fortaleza, em companhia do gerente de futebol, Edu Gaspar, para assistir ao jogo entre Espanha e Itália, pela semifinal da Copa das Confederações.

"Aproveitamos a chance de ver in loco esse duelo. Estamos sempre de olho nas grandes equipes do planeta e esse jogo reúne muito do que se tem feito mundo a fora", disse Edu Gaspar.

Quando voltar à São Paulo, Tite vai encerrar a preparação do Corinthians para o primeiro jogo contra o São Paulo, pela Recopa. A partida será disputada já na próxima quarta-feira, no Morumbi.