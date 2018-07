Gil lamenta falta de entrosamento no Flamengo O atacante Gil voltou a ganhar uma chance no Flamengo, no empate por 1 a 1 com o Grêmio, diante dos desfalques do setor ofensivo da equipe, que viu Adriano deixar o clube nesta semana. Com apenas um amistoso disputado em 2010, o jogador admitiu que enfrentou dificuldades para se entender com os companheiros no confronto de sábado.