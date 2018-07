Gil nega pressão por substituir medalhões na Copa América

O zagueiro Gil, que deverá ser titular da seleção brasileira na Copa América Centenário ao lado de Miranda, afirmou que não se sente pressionado pela "sombra" de Thiago Silva e David Luiz, que atuam no Paris Saint-Germain. Os dois ficaram fora da lista pela primeira vez em sete anos. Desde 2009, pelo menos um dos dois era convocado para a seleção brasileira.

"Vim para fazer meu trabalho, independente de quem esteja. David e Thiago são excelentes jogadores. Eu os conheço pessoalmente. Se ele escolheu os jogadores que estão aqui, ele tem confiança no nosso potencial", afirmou o jogador em entrevista coletiva nesta terça-feira no StubHub Center, em Manhattan Beach. "O mais importante é continuar trabalhando. Só tenho que retribuir essa confiança", completou.

Thiago Silva perdeu espaço desde que Dunga reassumiu o comando da seleção brasileira. Só voltou a ser convocado quatro meses após a Copa do Mundo e logo foi para a reserva, o que, consequentemente, lhe tirou a faixa de capitão. David Luiz esteve presente nas últimas partidas das Eliminatórias, mas alternou bons e maus momentos.

Gil afirmou que não existe uma preocupação específica em relação ao time do Equador, adversário da estreia na Copa América, sábado, no Estádio Rose Bowl. "Todo o torneio será difícil. O Equador tem grandes jogadores e precisamos centrar foco em nossa preparação, no dia a dia", disse o zagueiro do Shandong Luneng.