Gil prefere esquecer caso de racismo: 'Não vai mudar muita coisa'

Vítima de racismo em uma rede social, o zagueiro Gil, do Corinthians, afirmou que não pensa em processar o torcedor que o chamou de 'macaco de m...' em sua página no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos.

"Sei que ficamos muito vulneráveis, já aconteceu no caso do Aranha, e isso não vai acabar. Prefiro não comentar. Para mim, é caso encerrado, não vai mudar muita coisa", afirmou o zagueiro, em entrevista coletiva.

Antes da entrevista, no entanto, Gil publicou uma foto na mesma rede social com uma camiseta defendendo a luta contra racismo.

Tudo começou com uma brincadeira que o zagueiro Gil fez com Alexandre Pato logo após o clássico de domingo contra o São Paulo. Após a vencer o jogo (3 a 2), Gil escreveu no Instagram: "Chupa, Pato, aqui é Corinthians, mano."

Souza, jogador do São Paulo, entrou na discussão e defendeu Alexandre Pato: "Não se esqueça, Gil, que ainda estão dois pontos da gente. Relaxa e respeita o moleque. Ele não falou na contigo. Parece torcedor."

O bate-boca virtual gerou uma série comentários no perfil de Gil na rede social. Entre eles, estava a postagem racista daquele torcedor, que passou a ser criticado pelos outros seguidores do zagueiro.

"De maneira alguma eu errei, fiz uma brincadeira. Não citei o clube (o São Paulo) em nenhum momento. Apenas citei Pato, que é meu amigo", afirmou. "Também já conversei com o Souza, estava de cabeça quente. Está tudo resolvido. O futebol está muito chato, não se pode nem mais brincar."