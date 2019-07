Gil se mostra surpreso com titularidade no Corinthians, mas revela preparação especial

O zagueiro Gil treinou pela primeira vez com o atual elenco do Corinthians na terça-feira e já deve estrear como titular na partida de domingo, contra o CSA, na arena em Itaquera, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira que se surpreendeu com a rápida vaga conquistada na equipe. "Chego para ajudar, como foi na minha primeira passagem. Claro que a gente fica um pouco surpreso (com a vaga no time)", disse. "A primeira passagem foi muito boa(entre 2013 e 2016). A responsabilidade de jogar pelo Corinthians em qualquer esporte tem que vestir com amor. Espero dar continuidade ao trabalho. Ajudar e me integrar o quanto antes. Estou preparado para a responsabilidade. Procurar melhorar e evoluir", prosseguiu.

Gil formará dupla com Manoel. Henrique foi para a reserva. O novo reforço acredita que não vai demorar para se adaptar ao atual elenco. Isso porque nos três anos que ficou no futebol chinês, ele contou que realizava preparação física particular além do treino com o elenco do Shandong Luneng.

"Muito se fala sobre o futebol alternativo que é o mercado asiático. Mas vai de cada jogador. Sempre fiz trabalho por fora do clube. Esse ano mesmo joguei todos os jogos da temporada. O mais importante é pegar entrosamento o mais rápido possível", comentou.

O Corinthians vem de três resultados ruins em amistosos na intertemporada: perdeu para Botafogo de Ribeirão Preto e Londrina por 2 a 1 e venceu o Vila Nova pelo mesmo placar com gol nos acréscimos. No Campeonato Brasileiro, o time alvinegro também busca a reabilitação, já que ocupa o décimo lugar, com 12 pontos.

Para a partida contra o CSA em casa, Carille deve escalar o time com Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Pedrinho, Vagner Love e Clayson.