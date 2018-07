Gil sofre injúria racial em rede social e estuda acionar a Justiça

O zagueiro Gil foi vítima de racismo em uma rede social. Em sua página no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos, o jogador do Corinthians e da seleção brasileira foi chamado de "macaco de m..." por um internauta. Nesta terça-feira, Gil publicou uma foto na mesma rede social com uma camiseta contra o racismo. Segundo a assessoria de imprensa do jogador, o zagueiro estuda processar o torcedor que o ofendeu.

Gil deve conceder entrevista nesta terça-feira no CT Joaquim Grava após o treino do Corinthians - quarta-feira, o time enfrenta o Figueirense, em Florianópolis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro - para explicar o ocorrido. No fim de semana, o zagueiro quis brincar com o colega Alexandre Pato, ex-companheiro de Corinthians, e não foi bem compreendido pelo torcedor em questão. Após seu time vencer o clássico com o São Paulo por 3 a 2, Gil escreveu no Instagram: "Chupa, Pato, aqui é Corinthians, mano."

Souza, jogador do São Paulo, entrou na discussão: "Não se esqueça, Gil, que vocês ainda estão dois pontos da gente. Relaxa e respeita o moleque. Ele não falou nada contigo. Parece torcedor." Foi isso que gerou uma série de comentários no perfil de Gil na rede social. Entre eles, estava a publicação racista de um torcedor, que passou a ser criticado pelos outros seguidores do zagueiro. A confusão começou.

CASO ARANHA

Há menos de um mês, o goleiro Aranha, do Santos, foi chamado de 'macaco' por torcedores do Grêmio, incluindo Patrícia Moreira da Silva, numa partida da Copa do Brasil. O clube gaúcho foi excluído da competição e a torcedora responde processo por injúria racial. O Grêmio recorreu da decisão e aguarda novo julgamento do STJD.