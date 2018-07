Gil tenta manter invencibilidade corintiana em clássicos

SÃO PAULO - Desde que chegou ao Corinthians no começo desta temporada, o zagueiro Gil já disputou oito clássicos pelo clube e ainda não perdeu nenhum - são quatro vitórias e quatro empates. Agora, ele espera manter essa invencibilidade neste domingo, diante do São Paulo, no Pacaembu, pela nona rodada do Brasileirão.

"É sempre importante vencer clássicos. São os mesmos três pontos de todas as partidas, mas dá moral ao grupo e a torcida gosta desse tipo de jogo. Vamos preparados para domingo e espero manter o bom retrospecto desde quando eu cheguei ao Corinthians", afirmou Gil, titular absoluto do time.

Dos 41 jogos realizados pelo Corinthians na temporada, Gil já disputou 38, sendo todos como titular. E está vivendo um ótimo momento, ao lado de Paulo André na zaga: a defesa corintiana é a menos vazada do Brasileirão, com apenas cinco gols sofridos em oito partidas disputadas até agora.