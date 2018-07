Gil volta ao Juventus para disputar a Série A2 do Paulista A Série A2 do Campeonato Paulista vai ter quatro clubes que já foram finalistas do Brasileirão, dois campeões da Copa do Brasil e pelo menos um ex-jogador da seleção. Estrela da terceira divisão do Estadual no ano passado, o atacante Gil, ex-Corinthians, está de volta ao Juventus, da Mooca.