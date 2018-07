Gilberto abre as portas para reforços no Flu e projeta estreia na Sul-Americana

A poucos dias do início do Campeonato Brasileiro e da estreia na Copa Sul-Americana, o Fluminense deve ir ao mercado em busca de reforços para o restante da temporada. O lateral Gilberto, uma das caras novas do Flu no início deste ano, abriu as portas do clube carioca para a chegada de novos companheiros.

+ Na mira do Fluminense, Kleber Gladiador e Luan Peres são elogiados por Jádson

"Buscar reforço é natural, vai começar um campeonato difícil de mata-mata que requer experiência, além da juventude que a gente já tem, com jogadores dispostos a vencer, e reforços sempre vão ajudar. Tem o Campeonato Brasileiro que é um campeonato longo, podem acontecer lesões, desfalques por suspensão. Então, é sempre bom ter um grupo cada vez mais forte", disse o lateral.

Depois de ser eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca por Avaí e Vasco, respectivamente, o Fluminense teve tempo de sobra para treinar. Depois desse hiato, a equipe tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, 11, para o jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. O adversário será o Real Potosí, da Bolívia, e a partida será disputada no Maracanã, que foi elogiado por Gilberto.

"Temos que fazer o nosso trabalho dentro de campo, que é isso que vai ditar o resultado da partida, o modo como vamos nos portar. A gente sabe que é um time bom tecnicamente, tem jogadores rápidos, tem que pensar minuto a minuto, não desperdiçar as oportunidades e estar atento defensivamente", afirmou o jogador. "Também teremos a dificuldade da altitude no jogo de volta, mas vamos entrar preparados para fazer um bom jogo aqui", acrescentou.

JOGO-TREINO

Com dias livres para se preparar para as próximas competições, os comandados de Abel Braga disputaram um jogo-treino contra o Olaria nesta sexta-feira, no CT da Barra. A atividade, que faz parte do planejamento da comissão técnica, foi importante para Abel fazer testes na equipe. O time carioca folga no sábado e volta aos treinos domingo.