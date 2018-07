Gilberto alerta para necessidade de evolução fora de casa do Vasco

O Vasco voltou a vencer em São Januário no domingo de manhã, ao derrotar o Atlético-GO por 1 a 0, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio, a equipe somou 15 pontos em 18 possíveis. O problema, então, é que quando sai de casa, o time cruzmaltino não consegue ter o mesmo desempenho e, por isso, continua sem pontuar. A situação já começa a incomodar os jogadores.

"A gente sabe que o campeonato hoje, fora o Corinthians, ainda está bem nivelado em questão de pontos. Mesmo não conseguindo pontuar fora de casa, a gente consegue manter a média boa para o começo do campeonato. Mas sabemos que não é isso que a gente quer, porque no Brasileiro tem que pontuar fora de casa, nem que seja um empate. A gente vem conversando sobre isso bastante. A gente tem certeza que vai melhorar nesse aspecto", disse Gilberto em entrevista ao SporTV nesta segunda-feira.

Outra necessidade para o Vasco é melhorar o desempenho defensivo. Mesmo sem ter tomado gol diante do Atlético-GO, o time carioca segue com a pior defesa da competição, com 20 gols tomados em 10 jogos. Apesar de admitir a necessidade de evolução, Gilberto fez questão de exaltar o trabalho realizado pelo técnico Milton Mendes.

"Em relação aos jogadores que entram, ele implanta o que falou que ia fazer. Quem demonstrar nos treinamentos, vai ter oportunidade. É isso que ele vem fazendo. Quem está bem durante a semana, e ele acreditar que vai ser o melhor, independente de idade, vai colocar para jogar", elogiou.