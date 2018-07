Gilberto aponta Vasco mais visado após assumir a liderança do Carioca A vitória do Vasco sobre o Bonsucesso e o tropeço do Botafogo, derrotado pelo Fluminense, no último domingo, colocaram o clube de São Januário na liderança do Campeonato Carioca. A situação foi comemorada pelo atacante Gilberto. Porém, ele alertou que o time passará a ser mais visado pelos adversários na sequência do torneio estadual.