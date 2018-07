Gilberto celebra início no Botafogo: 'Sempre acho que sou o melhor' O bom início de Campeonato Carioca do Botafogo, com três vitórias em quatro jogos, tem o lateral Gilberto como um dos destaques. De volta ao clube após ser emprestado ao Internacional em 2014, o jogador não escondeu a felicidade com suas atuações neste princípio de temporada e celebrou ter conquistado a confiança do técnico René Simões.