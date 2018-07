Gilberto comemora folga na tabela para o Vasco: 'Vamos entrar mais descansados'

O lateral-direito Gilberto acredita que a folga na tabela durante a semana para o Vasco é uma importante vantagem em relação ao Atlético-PR, que entrou em campo pela Copa do Brasil no meio da semana. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira, em Volta Redonda, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Milton (Mendes) teve tempo para trabalhar com tranquilidade, ainda mais depois de uma vitória (sobre o Atlético Mineiro por 2 a 1). Sem contar que vamos entrar mais descansados para o próximo jogo", comentou o jogador em entrevista para o site do Vasco neste sábado.

O duelo da próxima segunda-feira também marca o reencontro dos jogadores do time vascaíno com sua torcida. Após enfrentar o Santos no Engenhão com portões fechados, o time carioca disputou dois jogos fora de casa, com o São Paulo, na capital paulista, e o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.

"Gostamos de ter o torcedor perto da gente. A torcida foi fundamental no início do campeonato, nos ajudou bastante. Agora vamos jogar em casa, independentemente de ser em Volta Redonda, porque já conhecemos bem o estádio onde jogamos pelo Carioca", analisou.

O Vasco está na oitava colocação na tabela do Brasileiro com 23 pontos e precisa da vitória para encostar no G6. O Atlético-PR vive um péssimo momento. Eliminado na Copa do Brasil no meio da semana, a equipe vive um jejum de seis jogos sem vitória no Brasileirão.