Gilberto comemora semana livre para treinar no Vasco antes do clássico com o Flu

O lateral-direito Gilberto, do Vasco, destacou a importância da semana livre para treinar antes do clássico diante do Fluminense, no próximo sábado, às 16 horas, em São Januário, pela terceira rodada do Brasileirão. O jogador, que chegou ao clube carioca neste ano, vindo da Fiorentina, também ressaltou o apoio da torcida como fator fundamental para a reação do time no Campeonato Brasileiro.

"Teremos um tempo bom para trabalhar e treinar com calma. A semana que tivemos depois da estreia foi excelente e, graças a Deus, conseguimos fechá-la com uma vitória. Agora, outra vez, vamos ter um tempo para concentrar e analisar o adversário. É dedicação lá em cima para sairmos de campo felizes no final de semana", frisou o lateral Gilberto.

Gilberto também mostrou confiança na força do elenco vascaíno, citando o crescimento do desempenho de Luis Fabiano na vitória sobre o Bahia - sábado passado, em São Januário, com um gol do atacante - e os novos companheiros Paulão e Breno, que chegaram para reforçar a zaga vascaína para a temporada.

"Temos um grupo forte. Infelizmente, perdemos o Rafael Marques por lesão, mas temos jogadores do mesmo nível para substituí-lo. O Breno estreou muito bem, assim com o Paulão. Eles irão nos ajudar bastante quando estiverem completamente adaptados ao grupo. Muito feliz com o crescimento do Luis Fabiano. Ele está começando atingir a forma física ideal e aos poucos está voltando a atuar em seu melhor nível", destacou.

O zagueiro Rafael Marques passou por uma bateria de exames para detectar a gravidade da lesão sofrida no último sábado na partida contra os baianos. Ele poderá desfalcar o time do técnico Milton Mendes no clássico contra o Fluminense.