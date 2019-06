Gilberto diz que Flu precisa repetir postura dos duelos anteriores com o Cruzeiro

Fluminense e Cruzeiro vão se enfrentar pela terceira vez em um período de três semanas na quinta-feira, mas o palco será diferente. Depois de dois confrontos, ambos no Maracanã, agora os times vão duelar no Mineirão, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o lateral-direito Gilberto, porém, o time não deve mudar a sua característica, de valorizar a posse de bola, para conseguir superar o oponente como visitante.

"A postura tem que ser a mesma dos dois jogos que fizemos contra eles, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, a gente procurou jogar sempre com a bola, que é nossa maior característica. Mesmo jogando fora de casa, a gente sabe que vai ter o apoio da torcida, o Cruzeiro deve vir para cima, vai jogar diferente do que jogou no Maracanã, mas temos que manter nosso estilo de jogo para conseguir a vitória", disse.

No Maracanã, Fluminense e Cruzeiro empataram por 1 a 1 no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Dias depois, o time carioca triunfou por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, então, quem triunfar no Mineirão estará garantido na próxima etapa do torneio mata-mata.

Dessa vez, o Fluminense terá desfalques, como o centroavante Pedro, convocado para defender a seleção brasileira olímpica. Além disso, o zagueiro Matheus Ferraz e o ponta Yoni González estão lesionados e não poderão ser utilizados pelo técnico Fernando Diniz.

"São ausências importantes, jogadores que vem jogando desde o início do ano, estão entrosados com a equipe, essa é a maior dificuldade de quem entrar agora. A gente sente um pouco, mas sabe que futebol é assim, quem está de fora tem que estar preparado para entrar e vai ter a oportunidade" disse Gilberto.

O lateral foi um dos jogadores poupados por Diniz no fim de semana, no duelo com o Athletico-PR, pelo Brasileirão, ao lado de Paulo Henrique Ganso e Luciano. E Gilberto destacou a importância de ter um descanso antes do confronto decisivo com o Cruzeiro.

"A gente vem jogando muitos jogos seguidos, pouco tempo para descansar, jogamos no campo do Athletico Paranaense, que é diferente, difícil de jogar, o campo é mais pesado. As viagens longas foram desgastantes e para mim, foi muito importante, principalmente para poder voltar bem agora", declarou.