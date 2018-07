Gilberto, do Vasco, elogia amigo botafoguense Sassá antes da final da Taça Rio

O lateral-direito Gilberto, do Vasco, aproveitou a expectativa pela final da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca) contra o Botafogo, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Engenhão, no Rio, para elogiar e também brincar com o atacante Sassá, do rival, de quem é amigo desde as categorias de base em General Severiano.

"Sassá é dos melhores amigos que eu tive lá. Estamos conversando de fazer uma aposta beneficente para ajudar pessoas carentes. Vou chegar duro, marcar forte, ele é jogador malandro. Não vai ter 'Sassarrada', não", brincou o defensor vascaíno.

Gilberto revela que ele e Sassá ainda não tiveram oportunidade de se encontrar desde que o lateral do Vasco retornou ao Brasil, em janeiro deste ano, vindo por empréstimo da Fiorentina. Enquanto o amigo vive fase agitada, o vascaíno procura sossego.

"Até hoje meu pai conversa com o dele. Ainda não falei o encontrei desde a minha chegada. Estava muito focado aqui. Disse para minha família que esse ano seria diferente. Queria ficar mais tranquilo. Converso com ele no telefone, no WhatsApp", completou Gilberto.

INGRESSOS

As entradas para a final da Taça Rio começam a ser vendidas nesta quarta-feira pela internet, no site GuicheWeb www.guicheweb.com.br. A comercialização nos pontos físicos será aberta às 10 horas desta quinta.