Gilberto é apresentado no Al Wasl de Odair Hellmann e frustra clubes brasileiros

O atacante Gilberto recebeu muitas sondagens do futebol brasileiro após ser dispensado do Bahia. Santos, Fortaleza, América-MG, Fluminense e Ceará mostraram interesse, mas o centroavante optou pelos petrodólares do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, onde será dirigido por Odair Hellmann, Ex-Internacional.

Gilberto assinou com o clube árabe por 30 meses e foi apresentado oficialmente neste domingo, exibindo a camisa 19. Ele chega para ser o goleador do treinador gaúcho, que indicou sua contratação.

"Parabéns Imperador Gilberto", postou o Al Wasl anunciando a chegada de mais um brasileiro para seu elenco. O clube já conta com o zagueiro Adryelson, ex-Sport, e com o meia Ramiro, ex-Corinthians.

Gilberto sempre deixou claro, após não chegar a um acordo de renovação do contrato com o Bahia, que seu sonho era atuar fora do País. No dia 31 de dezembro ele se despediu do ex-clube e neste domingo acabou confirmado na nova casa.

O artilheiro terá bastante trabalho no país-sede do próximo Mundial de Clubes, no qual o Palmeiras representará o Brasil. O Al Wasl faz campanha ruim no Campeonato Nacional, ocupando somente o nono lugar, com 13 pontos de distância do líder Al Ain (30 a 17).

O último jogo da equipe de Hellmann, por sinal, foi justamente diante do Al Ain, com derrota em casa por 4 a 3. A partida foi válida pela volta das quartas de final da Etisalat Cup e a derrota custou a eliminação. Na ida, a equipe havia somado um bom empate por 3 a 3.