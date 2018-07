Gilberto e Lugano desfalcam elenco do São Paulo para duelo contra Atlético-MG

Com a volta do lateral-esquerdo Júnior Tavares, que cumpriu suspensão automática diante do Sport na última rodada, o técnico Dorival Júnior, do São Paulo, relacionou os 22 jogadores para o jogo contra o Atlético-MG, que será disputado na noite desta quarta-feira, às 21h45 , em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ 'Não temos o direito de relaxar ou estaremos de novo falando de Z-4', diz Dorival

Rodrigo Caio também está relacionado, mas não viaja com o grupo por estar concentrado com a seleção brasileira, que enfrenta o Chile nesta terça em São Paulo, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O zagueiro se juntará à delegação são-paulina na capital mineira na quarta.

O zagueiro Lugano, com desconforto na panturrilha direita, e o atacante Gilberto, com contratura na coxa esquerda, desfalcam o elenco, além de Cueva e Arboleda, que também jogam as Eliminatórias, e o garoto Brenner, que joga o Mundial Sub-17 com a seleção brasileira.

O São Paulo deverá entrar em campo com a seguinte formação contra os mineiros: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves, Júnior Tavares; Petros; Hernanes, Marcos Guilherme, Lucas Fernandes e Jonatan Gomez; Lucas Pratto.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Denis e Sidão

Laterais: Edimar, Buffarini e Junior Tavares

Zagueiros: Rodrigo Caio, Aderllan e Bruno Alves

Volantes: Petros, Éder Militão, Jucilei e Araruna

Meias: Maicosuel, Hernanes, Thomaz, Shaylon, Lucas Fernandes e Gomez

Atacantes: Lucas Pratto, Paulo Bóia, Marcinho e Marcos Guilherme