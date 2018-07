Gilberto é regularizado e pode estrear pelo Vasco em clássico

O atacante Gilberto, anunciado como novo reforço do Vasco na quarta-feira, teve sua situação regularizada na Federação de Futebol do Rio nesta quinta-feira e já está, portanto, em condições de estrear pelo clube no clássico de domingo, contra o Fluminense, no Engenhão, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Gilberto teve passagem por outros clubes do Brasil, como Santa Cruz, Inter, Sport e Portuguesa. E antes de fechar com o Vasco, ele estava no Toronto FC, do Canadá.

É provável que o técnico Doriva não o escale de início, mas o deixe como opção no banco de reservas. O atacante vai ter de disputar vaga com Thalles e Rafael Silva se Doriva quiser manter o esquema com apenas um jogador mais a frente. O técnico não gostou do desempenho do time no empate com o Barra Mansa, na noite de quarta-feira.

O placar de 1 a 1 mostrou que o Vasco precisa melhorar bastante para tentar o título do Campeonato Carioca. O Barra Mansa corre risco de rebaixamento, é uma das equipes mais fracas da competição.

"Com certeza, o Gilberto vai qualificar o nosso elenco. É um jogador muito forte, tem velocidade e vai nos ajudar na sequência da temporada", declarou Doriva, esperançoso de que o reforço ajude a melhorar o nível do Vasco.