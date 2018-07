Gilberto espera estar de volta ao Cruzeiro no domingo

"Estava trabalhando depois de 15 dias no tratamento para a lesão na panturrilha. Agora é estar a disposição do treinador para a próxima partida. Mas vamos ver o que o Joel está pensando em montagem de equipe para entrar com os melhores e vencer o jogo", afirmou o meia.

Ainda sem jogar sob o comando do técnico Joel Santana, Gilberto não sabe se atuaria como lateral ou meia. "Ainda não conversei com o Joel a respeito, mas independentemente da posição que ele me colocar para jogar vou tentar ajudar a equipe".

O treinador, porém, ainda não está contando com o atleta para o jogo de domingo. "Não posso falar uma coisa na base do ''se''. Desde que cheguei aqui, só vi um treino do Gilberto, durante 25 ou 30 minutos. Nesse tempo, você não faz futebol", declarou Joel.

Contudo, deixou claro que admira o futebol do atleta. "Quem mais conhece o Gilberto aqui sou eu, fui eu quem lançou o Gilberto no Flamengo. É o tipo de jogador que eu conheço muito bem. Estando em condições, é claro que vamos criar uma situação para ele, porque é um jogador qualificado. Mas vamos deixar ele ficar bom, porque não adianta ele ficar mais ou menos. Um jogador dessa qualidade e competência, a gente tem que ter ele bom", completou.

Joel, que deverá ter o retorno do zagueiro Léo, ainda não esboçou o time que vai mandar a campo no domingo. Os treinos mais importantes terão início nesta quarta. A princípio, Everton deverá ser mantido na lateral esquerda.