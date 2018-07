Gilberto espera resposta imediata do São Paulo contra o Sport

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira com o elenco ainda abatido pela derrota no clássico para o Corinthians e sob fortes críticas da torcida. Com uma atuação desastrosa da zaga, o técnico Rogério Ceni terá de pensar nos titulares que enfrentarão o Sport, em Recife, na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

"A resposta só pode ser dada dentro de campo", comentou o atacante Gilberto, autor do primeiro gol da equipe diante do Corinthians. "Temos vários exemplos de equipes que foram sendo montadas e não deram certo no começo, mas em um ano ou dois deram resultado. É tempo de trabalho que vai fazer com que a equipe se torne forte para brigar por títulos", continuou.

O trio de zagueiros que Ceni escolheu - Lucão, Maicon e Douglas - teve um desempenho muito ruim. "Vejo todos eles trabalhando forte para conseguir ajudar o São Paulo. Sei que eles querem muito ajustar. Já passei por momento difícil no São Paulo, de não fazer gols, e sei que a torcida cobra bastante", disse Gilberto.

O jogador contou que os atletas conversam nos vestiários sobre os problemas do time e espera que a equipe volte a vencer na próxima rodada. "A gente comenta sobre tudo, a gente se cobra bastante, tudo que eu faço no ataque é cobrado, pode ter certeza de que todos são cobrados. Claro que ninguém quer errar, ninguém quer sair de um clássico assim. É muito melhor falar com a vitória. É nos momentos difíceis que o elenco tem de se ajudar", avisou.