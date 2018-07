Gilberto exalta estrutura de 'primeiro mundo' no Inter

Durante a entrevista coletiva, Gilberto evitou comentar sobre a polêmica de sua transferência, já que o Corinthians dava a sua contratação como certa e ele acabou indo para o Inter. O atacante preferiu dizer que espera ter vida longa no clube gaúcho. "É o começo de uma jornada que poderá durar muito tempo", avisou.

Depois de marcar 12 gols na campanha do título do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, Gilberto aproveitou a primeira entrevista no Inter para apresentar suas características ao torcedor. "Sou um jogador forte, de velocidade, bom chute, visão de jogo e improviso. Posso jogar tanto como primeiro ou segundo atacante", explicou.

Gilberto, porém, ainda terá que lutar pelo seu espaço no time do Inter. Nesta quarta-feira, o técnico Falcão começou a montar a equipe titular para a estreia no Brasileirão, sábado, contra o Santos. E utilizou a seguinte escalação no treino: Renan; Daniel, Bolívar, Juan e Kleber; Bolatti, Guiñazu, Tinga e Oscar; Zé Roberto e Leandro Damião. Mesmo porque, o lateral Nei e o meia D?Alessandro, ambos com dores, não participaram da atividade.