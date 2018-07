Gilberto ficará na reserva do Cruzeiro contra o Grêmio Relacionado para enfrentar o Grêmio no domingo, o meia Gilberto ficará como opção no banco de reservas do líder Cruzeiro, segundo confirmou o técnico Cuca. A expectativa é de que o jogador possa ganhar ritmo aos poucos, até ganhar novamente condições de ser titular.