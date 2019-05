Gilberto lamenta 'resultado muito ruim', mas pede apoio à torcida do Fluminense

O Fluminense voltou a perder no Campeonato Brasileiro. No clássico com o Botafogo, o time de Fernando Diniz chegou a ter o controle total da partida no Maracanã, mas tomou o gol em vacilo na marcação em jogada aérea, que terminou com a testada firme de Alex Santana para as redes. Na saída do gramado, o lateral-direito Gilberto lamentou a derrota por 1 a 0, mas pediu o apoio da torcida tricolor.

"Um resultado muito ruim. Em um momento que a gente conseguiu trazer a torcida pra perto da gente depois de um ótimo jogo contra o Grêmio, o time ainda não conseguiu ganhar em casa e isso é muito ruim pra gente", afirmou o jogador.

No último domingo, o Fluminense venceu o Grêmio por 5 a 4, em Porto Alegre, mas antes vinha de duas derrotas para Santos e Goiás. Dentro do Maracanã, o time de Fernando Diniz ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, mas nas duas partidas ficou muito perto de construir um bom resultado.

Diante o Goiás, na derrota por 1 a 0, o elenco perdeu um pênalti e ainda teve um gol anulado de Luciano. Contra do Botafogo também chegou a empatar, mas Pedro estava impedido no lance. Depois destas decepções como mandante, o Fluminense recebe o Cruzeiro na quarta-feira, novamente no Maracanã, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

"A torcida tem que entender que, independentemente do resultado de hoje, a gente tem um jogo importantíssimo na quarta-feira e a gente vai pedir pra continuar do nosso lado porque a gente vai tentar de tudo pra fazer um (bom) resultado em casa e não sofrer no Mineirão", completou Gilberto, já projetando também o confronto de volta do mata-mata com os cruzeirenses, em Belo Horizonte.