Gilberto não sabe se permanece no São Paulo e quer foco para o Brasileirão

Depois de um 2016 sem brilho, Gilberto atravessa um novo momento no São Paulo. Ambientado, o atacante balançou as redes 11 vezes em 15 jogos e caiu nas graças da torcida. Com ótimos números e contrato somente até o fim da temporada, o goleador não sabe se permanecerá.

"O meu foco está no São Paulo. A renovação está com meu empresário e o clube. Eu pedi para que não falassem sobre isso comigo. Vou continuar trabalhando da mesma maneira, independente do tempo de contrato que tiver", disse.

Artilheiro do time na temporada, Gilberto não tem sua titularidade garantida por conta de Lucas Pratto. Contratado com peso de estrela, o argentino é o centroavante no esquema adotado por Rogério Ceni. A situação, contudo, não incomoda o camisa 17, que revelou ótima relação com o treinador.

"O Rogério falou que um jogador de renome iria chegar para jogar, mas que eu teria espaço. Meses depois, tudo está dando certo, mas não posso mudar o que foi combinado. Ele está honrando o que disse e eu estou procurando fazer minha parte. Ser titular é coisa casual."

Eliminado do Campeonato Paulista e também da Copa do Brasil, o São Paulo volta a jogar somente no dia 11 de maio. Até lá, Ceni deve utilizar o período para realizar ajustes técnicos e táticos na equipe, visando as disputas do Brasileirão e da Copa Sul-Americana, competições mais significativas segundo o atacante.

"Deixamos a desejar em algumas coisas. Claro que o Estadual é muito importante. Eu queria ganhar, mas o Brasileiro é muito mais importante e a Sul-Americana também", analisou.