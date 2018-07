Gilberto pede tranquilidade ao Cruzeiro no Pacaembu Gilberto é um dos jogadores mais experientes do elenco do Cruzeiro. Aos 34 anos, ele já passou por diversos clubes, atuou na Europa e defendeu a seleção brasileira. Por isso tudo, tem respaldo para aconselhar os companheiros antes do jogo decisivo deste sábado, contra o Corinthians, no Pacaembu, pela 35ª rodada do Brasileirão.