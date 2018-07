Gilberto pode virar 15º reforço do Vasco na atual temporada

A falta de pontaria dos atacantes nos dois primeiros amistosos do ano - apenas um gol foi marcado nas derrotas para Flamengo e São Paulo - está fazendo o Vasco acelerar a busca por jogadores de frente. E a diretoria do clube já tem um atleta em vista. Trata-se do centroavante Gilberto, que fez uma temporada apenas regular no Toronto FC e está disposto a retornar ao Brasil.

O jogador, inclusive, chega ao País nesta terça-feira para um período de treinos no Vasco. O clube canadense - que disputa a liga norte-americana - liberou Gilberto para manter a forma no Brasil enquanto não decide o futuro do atleta. O atacante marcou apenas sete gols em 28 partidas na última temporada e, caso surjam propostas, deverá ter sua saída facilitada.

Sem poder de compra, o Vasco tentará o empréstimo de Gilberto até o fim da temporada. Se negociação se concretizar, o atacante será o 15.º reforço do clube para 2015.