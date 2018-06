Gilberto promete Fluminense atento no 'jogo mais importante do ano'

O Fluminense faz nesta quinta-feira o jogo mais importante do ano. Foi assim que o lateral Gilberto classificou o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Avaí, na Ressacada, às 21h30. O time carioca terá o duro desafio de reverter a vantagem da equipe catarinense, que venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Engenhão.

"Jogo mais importante do ano até aqui. Vamos começar atrás do placar, não dá para fugir disso. Temos que entrar em campo com responsabilidade", afirmou o lateral em entrevista coletiva após o último treino antes do duelo, realizado nesta quarta-feira no CT da Barra.

Para avançar de fase, o Fluminense terá que conquistar uma vitória por dois gols de diferença. Caso triunfe pela vantagem mínima, a definição do confronto será na disputa de pênaltis. Gilberto revelou que o técnico Abel Braga reforçou o discurso de que o time não pode entrar em campo pressionado.

"O Abel pediu para gente jogar naturalmente. Os melhores jogos que fizemos foi assim. Dessa forma, os gols saem naturalmente", disse, prometendo que o Fluminense não vai se desesperar no duelo em Florianópolis.

Além disso, o próprio Gilberto revelou motivação maior para a disputa de um confronto de caráter eliminatório. "Desde pequeno, na base, sempre gostei de competições de mata-mata, dessa pressão", concluiu.