Gilberto reclama do calendário e indica possível time misto no Fla-Flu

Após o empate sem gols com o Luverdense, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em Lucas do Rio Verde (MT), o lateral Gilberto reclamou da sequência de jogos e indicou que o Fluminense pode ter alguns atletas poupados contra o Flamengo, no próximo sábado.

"Tem que pensar no melhor possível. A gente sabe que o calendário é muito ruim. Muito complicada a logística. Um jogo difícil hoje, com campo pesado, mas vamos ver o que o professor vai fazer no próximo jogo. Se for o time inteiro, vamos com pensamento positivo para buscar a vitória", disse o lateral.

O Fluminense enfrenta o Flamengo, no sábado, no Maracanã, pelas semifinais do Campeonato Carioca. Depois, na terça-feira, volta ao mesmo estádio para a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Luverdense. "Viajamos a madrugada inteira anteontem e foi um jogo desgastante. Vamos ter a cabeça no lugar para seguir disputando essa sequência de jogos importantes", concluiu.

Com o empate em Lucas do Rio Verde, o Fluminense precisa da vitória na próxima terça-feira, no Maracanã. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.