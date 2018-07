Gilberto revela dores no tornozelo e volta a preocupar o Fluminense

O lateral-direito Gilberto voltou a preocupar a comissão técnica do Fluminense. Nesta quinta-feira, ele revelou que deixou a partida contra o Palmeiras, na noite de quarta, com dores no tornozelo direito. Ele já vinha reclamando de dores no local nos últimos dias, antes de ser o herói do time carioca na vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, ao marcar o único gol do duelo.

+ Marcelo Oliveira exalta vitória do Fluminense por 1 a 0: 'Foi quase uma goleada'

+ Palmeiras joga mal e perde para o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã

"O tornozelo ainda está um pouco dolorido. Essa semana eu treinei e continuei fazendo o tratamento em dois períodos. Graças a Deus conseguimos um bom resultado e gol foi com o outro pé, o esquerdo", declarou o lateral Gilberto, que se recuperou recentemente de uma lesão no mesmo local.

O problema físico havia tirado Gilberto nos dois primeiros jogos disputados pela equipe desde a retomada do Brasileirão, ao fim da Copa do Mundo da Rússia. A lesão no tornozelo havia sido sofrida durante treino no CT da Barra. Seu retorno aos gramados foi justamente na quarta-feira.

As dores, porém, não impediram que o jogador fizesse boa apresentação em campo. "Com esse novo esquema, com a linha de quatro jogadores, eu tenho uma responsabilidade defensiva maior. Acredito que fui bem e não sofremos gols. Sei que não vai ser sempre que vou ter oportunidades de fazer gols. Espero continuar aproveitando as chances que aparecerem."

Nesta quinta, a delegação do Flu embarcou para Fortaleza para enfrentar o Ceará no sábado, pela 16ª rodada do Brasileirão. "Com os pés no chão, estamos conseguindo os resultados. Próximo jogo, contra o Ceará, será em um estádio menor, com a torcida deles pressionando. Vamos buscar o resultado, mas será muito difícil", projetou.

Para este confronto, o técnico Marcelo Oliveira terá quatro retornos ao time no fim de semana. Sornoza, Richard, Dodi e Léo cumpriram suspensão nesta quarta e estarão à disposição do treinador para sábado.