Gilberto sente dores e vira dúvida no Internacional

PORTO ALEGRE - O técnico Abel Braga ganhou uma dúvida para escalar o time do Internacional antes da partida que marcará a reabertura do Estádio Beira-Rio, no sábado. O lateral-direito Gilberto sentiu dores no tornozelo direito nesta quarta-feira e virou motivo de preocupação para a comissão técnica.

Gilberto não chegou a participar das atividades do dia e acabou sendo substituído pelo jovem Cláudio Winck. De acordo com o departamento médico do Inter, o jogador se recupera de uma pancada sofrida no Gre-Nal do fim de semana passado e é dúvida para o sábado. Ele passará por uma avaliação médica nesta quinta.

Sem Gilberto, Abel contou com Winck, de apenas 19 anos, no lado direito. O treinador mandou a campo nesta quarta o mesmo time que enfrento o Grêmio, com exceção da troca de Gilberto por Winck: Muriel; Cláudio Winck, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex, D''Alessandro e Jorge Henrique (Alan Patrick); Rafael Moura.

A atividade desta quarta foi realizada no período noturno, a partir das 19 horas. O Inter aproveitou a ocasião para testar a iluminação do estádio, que deve receber o jogo contra o Caxias, sábado, em rodada do Campeonato Gaúcho.

O local, contudo, ainda precisa ser confirmado. O Ministério Público do Rio Grande do Sul e a Brigada Militar vão fazer nova vistoria no Beira-Rio antes de liberá-lo para ser reaberto. O estádio passou por reforma nos últimos anos para se adequar às exigências da Fifa, visando as partidas da Copa do Mundo.