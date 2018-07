Gilberto sente dores e vira dúvida no Vasco antes de clássico

O técnico Doriva pode ter uma dor de cabeça para escalar o Vasco no clássico com o Flamengo, domingo, às 18h30, no Maracanã. Nesta quarta-feira, o time vascaíno treinou em dois períodos e, após a atividade da manhã, o atacante Gilberto sentiu dores lombares e foi atendido pelos médicos do clube.

Por precaução, o jogador foi poupado do treino da tarde, que não pôde ser acompanhado pela imprensa. Ele deve passar por novo exame nesta quinta-feira. Visando ao clássico, o técnico Doriva quer promover mais treinos "secretos" no decorrer desta semana.

Na atividade da manhã, Doriva realizou um trabalho tático em campo reduzido e tentou dar mais atenção à parte técnica e movimentação dos jogadores. Após cinco vitórias seguidas, o Vasco permanece na liderança do campeonato, com 26 pontos. O Flamengo ocupa o terceiro lugar da tabela, com 23.