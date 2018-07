Gilberto Silva diz entender reserva no Atlético-MG O departamento jurídico do Atlético-MG decidiu não entrar com recurso para garantir a participação de Leonardo Silva contra o Guarani de Divinópolis, domingo, no Independência. O jogador foi punido com dois jogos de suspensão por conta da expulsão contra o Cruzeiro, na abertura do Campeonato Mineirão, no início do mês, e tem que começar a cumprir a pena agora.