Gilberto Silva é campeão grego com o Panathinaikos O volante Gilberto Silva, um dos principais líderes da seleção brasileira de Dunga, se sagrou campeão do Campeonato Grego, neste domingo, com a camisa do Panathinaikos. Com o feito, o time encerrou um jejum de seis anos sem taças da competição nacional e festejou o seu 20.º troféu do torneio.