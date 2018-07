Gilberto Silva é confirmado como diretor de futebol do Panathinaikos

"Me preparei para esta oportunidade, fazendo diversos cursos para dar maior apoio aos quase vinte anos como atleta. É uma grande oportunidade para representar o Futebol Brasileiro de uma outra forma na Europa. Estou certo do desafio e muito motivado para desenvolver meu trabalho e ajudar o Clube a retomar o caminho das conquistas", afirmou o ex-jogador.

Com uma carreira vitoriosa, Gilberto Silva atuou pelo Panathinaikos entre 2009 e 2011, tendo sido campeão grego e da Copa da Grécia em 2010. A conquista da liga, aliás, foi a última do clube. Desde então, o Campeonato Grego vem sendo dominado pelo Olympiacos, que nesta temporada faturou o hexacampeonato nacional.

Formado nas divisões de base do América Mineiro, Gilberto Silva teve duas passagens pelo Atlético Mineiro, a última delas encerrada no início de 2014, em que foi campeão estadual e da Libertadores em 2013, após não ter o seu contrato renovado. Desde então, não atuou por nenhum time profissional, mas não chegou a anunciar imediatamente a sua aposentadoria, o que fez apenas em 2015.

O volante também teve passagem marcante pelo Arsenal e defendeu o Grêmio não seu retorno ao futebol brasileiro. Além da Copa de 2002, ele também fez parte do grupo da seleção brasileira nos Mundiais de 2006 e 2010, sendo titular nas três edições do principal torneio do futebol mundial. Além disso, foi campeão das edições de 2005 e de 2009 da Copa das Confederações e da Copa América de 2007.