Gilberto Silva garante Grêmio com foco no Brasileiro A situação complicada na Copa do Brasil, após a derrota por 2 a 0 diante do Palmeiras, em casa, na primeira partida da semifinal, não influenciará o Grêmio na partida contra o Náutico, neste domingo. Pelo menos foi o que disse o volante Gilberto Silva, que garantiu foco total da equipe na partida que acontecerá no Estádio dos Aflitos, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.