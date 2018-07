Gilberto Silva se coloca à disposição para ficar na zaga

"Vamos aguardar o trabalho do Luxemburgo. Eu estou à disposição. Jogar como volante ou como zagueiro para mim não faz diferença. Já conheço ambas as posições e quem escala é o técnico", disse Gilberto Silva nesta sexta-feira.

Durante o treinamento comandado por Vanderlei Luxemburgo, à tarde, no Estádio Olímpico, o pentacampeão foi mantido na defesa, fazendo dupla com Naldo. A tendência é que Luxemburgo não altere, diante do Caxias, neste domingo, às 16h, no Estádio Centenário, a equipe que venceu o Gre-Nal de quarta-feira. No clássico, foi o ex-jogador Roger foi quem comandou o Grêmio à beira do campo, apesar de Luxemburgo ter participado da preleção.

A tendência é que o Grêmio jogue em Caxias do Sul com: Victor, Gabriel, Gilberto, Naldo e Julio Cesar; Fernando, Souza, Léo Gago e Marco Antônio; Kleber e Moreno. O argentino Facundo Bertoglio não está inscrito na competição. Nesta sexta-feira ele treinou entre os reservas.