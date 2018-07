Gilberto Silva vê união como principal arma da seleção Titular absoluto, Gilberto Silva é um dos líderes do time de Dunga. Depois de ter sido campeão mundial em 2002 e de ter feito parte da sofrida derrota brasileira em 2006, ele vai disputar sua terceira Copa. E aponta a união do grupo como umas das principais armas dessa seleção que tentará conquistar o título na África do Sul.