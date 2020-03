Presidente do Fluminense quer Fred: 'Vamos trazer nosso ídolo de volta para casa'

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, concedeu entrevista coletiva nesta sexta e reafirmou o desejo de contratar o atacante Fred. O dirigente espera que o jogador possa se acertar com o Cruzeiro para trazê-lo para o Campeonato Brasileiro. O clube mineiro tem uma dívida de R$ 30 milhões com o jogador.

LEIA TAMBÉM > FPF e FERJ determinam portões fechados em São Paulo e no Rio

"A gente vai trazer o nosso ídolo de volta para casa. É o que a gente quer, a torcida quer e tenho certeza de que ele quer também. Até imagino que ele possa retornar, mas só para o Campeonato Brasileiro. Estamos na expectativa de que ele se resolva com o Cruzeiro", afirmou Bittencourt.

O presidente participou nesta sexta-feira da homenagem ao ex-goleiro Carlos José Castilho, que agora dá nome ao centro de treinamento do clube. Ídolo da torcida, ele defendeu o Fluminense de 1946 até 1965 e é jogador com mais partidas pela equipe (698).

DESFALQUE - Também nesta sexta-feira, o departamento médico do Fluminense informou que o lateral-direito Gilberto será desfalque nos próximos jogos. Ele passou por exames após sentir o problema na partida contra o Figueirense, pela Copa do Brasil, e teve detectada uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda.

O departamento médico do Fluminense não divulgou o período de afastamento. A certeza é que Gilberto não enfrenta o Vasco, neste domingo, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, e o Figueirense, na próxima quinta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, também no Maracanã.

Sem Gilberto, o técnico Odair Hellmann deve escalar Igor Julião como titular. A ausência do lateral-direito é mais uma baixa no setor defensivo, que já não conta com os zagueiros Digão, com um problema muscular na coxa esquerda, e Frazan, que passou por uma cirurgia no joelho direito.