Gilberto treina, mas ainda é dúvida no Cruzeiro

O experiente atleta participou normalmente do rachão, realizado sob chuva no CT do Avaí, em Florianópolis, mas depende da liberação do departamento médico. Sua escalação para o jogo será definida momentos antes da partida, que será disputada no Estádio Orlando Scarpelli.

Se for vetado, Gilberto se tornará o segundo desfalque do Cruzeiro para a rodada de abertura do Brasileirão. Na sexta, o zagueiro Victorino foi vetado por conta de dores musculares e nem viajou com a delegação para Florianópolis. Léo e Naldo são as opções do técnica Cuca para a zaga.