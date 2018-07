Gilberto volta a treinar e reforça o Cruzeiro O Cruzeiro iniciou nesta quarta-feira a sua preparação para o jogo contra o Grêmio, domingo, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, com uma novidade. Recuperado de uma tendinite no tendão de Aquiles, o meia Gilberto participou da sua primeira atividade com o restante do grupo. Ele comemorou o retorno, mas evitou prever um retorno aos jogos.